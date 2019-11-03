طريقة عمل محشي الكرنب بالكوارع

إذا كنتِ ممن يفضلن شوربة الكوارع الدسمة، حضري على طاولة طعامك اليوم، محشي الكرنب بالكوارع الشهي، وقدميه مع اللحوم المحمرة، والمقبلات. وإليكِ الطريقة، بخطوات الشيف شربيني. مقادير محشي الكرنب بالكوارع كرنب كوارع أرز كزبرة خضراء بقدونس شبت بهارات ملح – فلفل طماطم صلصة طماطم Advertisements بصل مفروم ثوم ليمون كمون مرقة جوزة الطيب قرفة زيت طريقة تحضير محشي كرنب بالكوارع قومي بسلق الكوارع في ماء مع الملح وورق اللورا والحبهان والبصل والجزر والكرفس اخلي الكوارع من العظم، وضعي العظم مرة أخرى بالماء، وضيفي له الملح. احضري خلطة المحشي بالطريقة التقليدية، واسقيها بشوربة الكوارع، ثم قومي بلف ورق الكرنب إلى أصابع. طريقة عمل خلطة محشي الكرنب افردي ورق الكرنب في الحلة، ورصي أصابع الكرنب، مع الكوارع المخلية، ثم ضيفي الشربة واتركيها على النار حتى تنضج".

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