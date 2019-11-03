إيمي طلعت زكريا عن والدها: نفسي ترجع.. أحضنك وأبوس رجلك

"أوقات كتير ببقى نفسى أحضنك وأبوس رجلك"، جملة عبرت من خلالها إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن اشتياقها لوالدها.

وعلقت إيمي على الصورة: " أوقات كتير بيبقا نفسى ترجع أحضنك أوى وأبوس رجلك وأقولك، يارب مكنش قصرت معاك وأوقات تانية بقول هو ف مكان أحسن وارتاح من الدنيا المزيفة اللى إحنا فيها دى ، وحشتنى أوى يا أغلى الناس والحمد لله انك جيت وطمنتنى عليك، بحبك الدنيا وحشة من غيرك أوى يابابا".

ومنذ وفاة الفنان طلعت زكريا تحول حساب "إيمي"، لدفتر عزاء ومع كل صورة تنشرها تتذكر فيها والدها.

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إيمي طلعت زكريا لن تحتفل بعيد ميلادها بعده

حزنا على والدها نشرت إيمي طلعت زكريا صورة قديمة لها برفقة والدها في عيد ميلادها وهي صغيرة، وقالت إنها لن تحتفل به مجددا طالما أن والدها ليس معها.

وفاة طلعت زكريا

وتوفي الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.