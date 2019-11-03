من بعد أنتيكا وسنجوب.. انفصال سمر وحسام "ما دايم إلا وجه الله"

أصبحت أخبار مشاهير الـ"سوشيال ميديا" الخاصة والشخصية أحد اهتمامات متابعيهم، فبقدر عدد المتابعين الذين يمتلكون، تُخلق شعبيتهم على منصات السوشيال ميديا.

"من بعد أنتيكا وسنجوب.. دلوقتي حسام وسمر، الانفصال حتمي لا محالة" بهذه الكلمات علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خبر انفصال حسام هيكل وسمرسليم، وتصدر اسمي المنفصلين محركات البحث على منصات "السوشيال ميديا" من قِبل متابعيهم في الساعات الماضيه.

المدير الإقليمي لكبرى الشركات العالمية في مصر، حسام هيكل، مؤسس مبادرة "عيل يشرف"، وصاحب قصة نجاح استطاع عن طريقها لفت الأنظار إليه، حيث تخرج من دبلوم صنايع، والتحق بعدها بالجامعة العمالية.

وفي بداية حياته عمل بأكثر من مجال، مثل عمله في مطعم كشري، وسايس عربيات، وعامل نظافة، وساعي بوسطة، وساعي على مراكب، وتمثيل شخصية الـ"دبدوب" في الحفلات، ومندوب مبيعات مفروشات، ومندوب مبيعات عقارات، إلى أن وصل إلى مركزه الحالي، وحبيبته سمر سالم، أحد مشاهير الـ"سوشيال ميديا"، وهي خبيرة موضة.

ورصد "هن" قصة تريند "حسام وسمر" التي بدأت بـ"اللهم سمر" وانتهت بالانفصال.

"الحمدلله.. قلتلها من يوم ما شوفتها اللهم سمر، الفاتحة"، بهذه الكلمات علق حسام هيكل على صورته مع حبيبته سمر سالم، حين قبلت سمر الزواج منه بعد مرات عديدة من المحاولات بحسب ما ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل متابعو حسام مع الخبر بشكل إيجابي حيث انهالت عليه التهاني والأمنيات بحياة سعيدة.

ولم يكن حسام يترك فرصة إلا ويعبر بها عن مدى حبه لسمر.

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ونشر حسام صورة له مع سمر أثناء تكريم كتابه "الوصية" ككتاب الشهر، وعلق عليها قائلًا: "إحساس إني ناجح قبل ما عرفت سمر حاجة، وإقبالي على التطور والعلم بعد ما عرفتها هيكون أقوى بكتير".

ولكن هذه العلاقة لم تدم طويلًا، حيث نشر حسام على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خبر انفصاله قائلًا: "الحمدلله.. انفصلنا، والدنيا مش بتقف على حد، بس في حاجات جوانا بتقف وبتخلينا عايشين أشباه بنى آدمين".

وتفاعل متابعو حسام مع الخبر حيث علقوا بـ"ربنا يعوضك خير، بس اتعلم بعد كدا ماتعرضش حياتك على السوشيال ميديا"، وعلقت أُخرى بـ"ربنا يعوض عليك، أنا في حياتي مزعلتش على انفصال حد قد ما زعلت على انفصالكوا"، بينما علق أحد المتابعين بـ"عشان تعرفوا إن ما دايم إلاوجه الله".

بينما التزمت سمر الصمت ولم تعلق على الأمر.

أنتيكا وسنجوب

انتشر الأمس أيضًا خبر طلاق "أنتيكا وسنجوب"، الثنائي الذي عاشا قصة حُب شهد عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أكثر من 8 سنوات، تفاعلوا معها، أشادوا بصور الحبيبين، وأظهروا فرحتهم بخطوبتهما عقب 6 سنوات من الحب، وحزنوا لانفصالهم، ليعودا من جديد مهنئينهم على الزفاف، حتى أسدلوا الستار على قصتهم بالطلاق.

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