حلا شيحة: اللي بينتقدوني علشان قلعت النقاب والحجاب "مش بيطبقوا سنة النبي"

قالت الفنانة حلا شيحة، إنه لا أحد يستطيع أن يّحكم عليها بقربها من الله أو بعدها عنه بسبب خلعها الحجاب والنقاب، وتابعت: "إحنا نحب ربنا ونقرب لربنا بس نخلينا في النص لا نروح يمين أوي ولا شمال أوي ، أنا لما لبست النقاب انا حسيت إني غوطت بزيادة"

وأضافت "شيحة"، وذلك خلال حوار جمعها مع شيرين عرفة ولمان، على موقع "يوتيوب": "محدش يقدر يحكم على اي حد درجة قربه من الله، ده ربنا نفسه مش بيعمل كده، يعني من رحمة ربنا علينا أننا مش شايفينه عشان لو كنا شايفينه كنا هنخلينا ماشيين خايفين طول الوقت، ربنا رقيب علينا طول الوقت بس إحنا مش شايفينه ودي رحمة منه".

وتابعت: "الناس اللي بينتقدوني عشان خلعت النقاب والحجاب مش بيطبقوا سنة النبي، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، انما الناس دي هاجموني بشكل جرحني، ده سيدنا محمد ربنا أرسله رحمة للعالمين".