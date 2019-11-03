أطعمة مفيدة لخفض الكوليسترول في الدم منها الشوكولاتة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبد الناصر
يعاني البعض من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ما يتسبب في ظهور بعض المخاطر والآثار السلبية على الجسم لذلك هناك بعض الأطعمة التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ عليها.
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