“إن لم تستح فإفعل ما شئت”.. افيخاي ادرعي يغازل إليسا بعد أن حظرته على تويتر

“إن لم تستح فإفعل ما شئت”.. على هذه القاعدة يسير المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، الذي أثار جدلاً واسعاً، بمحاولته التغزل بالفنانة اللبنانية إليسا.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، فيديو معايدة تابعته “وطن”، للفنانة إليسا التي احتفلت بعيد ميلادها، قائلاً لها :” كل عام وأنتِ بخير يا إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة “.

وأضاف ادرعي :” بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في لبنان ضد ما أسماه إرهاب حزب الله “.

وكانت الفنانة اللبنانية الشهيرة، قد حظرت المتحدث باسم جيش الاحتلال، بعد سجال اندلع بينهما على “تويتر”، على خلفية تغريدتها حول فلسطين.

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وكانت اليسا اعتبرت في تغريدة لها أن “أرض فلسطين تضيع ببطء، ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟”، وهو الامر الذي أثار غضب أدرعي “الوقح” فرد عليها محملاً حركة حماس مسؤولية الأحداث الاخيرة، ما دفع اليسا الى وصفه بالمحتل الوقح، وحظر حسابه.

ولاقى الفيديو الذي نشره أدرعي ومحاولته الاصطياد بالماء العكر، غضب المتابعين الذين هاجموه حسب ما تابعت “وطن” من تعليقات على “تويتر”.



ولم تعط إليسا أي إهتمام لتغريدة ادرعي الذي حاول ان يتغزل بها ويعايد عليها بمناسبة عيد ميلادها، كونها قد حظرت حسابه سابقاً وهو الامر الذي لافتاً في سخرية المعلقين على المتحدث الاسرائيلي الذي لم يرد على أي من هذه التعليقات.

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