فيديو.. حلا شيحة عن الحجاب: "أنا مش شيخة عشان استمر في ارتدائه"

تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن رد فعل الجمهور من ارتدائها الحجاب ثم النقاب ثم خلعه بعد ذلك، وذلك خلال حوارها مع شيرين عرفة ولمان، على موقع "يوتيوب"، حيث إن البعض لديهم تناقضات عديدة خلال حديثهم عن ارتدائها الحجاب وخلعه بعد ذلك، ورأى كثير من الناس أنها ابتعدت عن علاقتها بالله عقب خلعها الحجاب، وهو ما نفته خلال الحوار.

وأضافت "شيحة": "الناس دماغها بقى فيه ميكس، ويفهموا الحجات غلط، وارتدائي للحجاب أو خلعه ليس له علاقه بعلاقتي بالله، أنا حبيت الصلاة لأني مكنتش منتظمة في الصلاة، وبقيت أقرأ القرآن، لأن القرآن اداني راحة نفسية غير طبيعية، وده قبل الحجاب".

وتابعت: "ربنا مش عاوزنا نبقى زي بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب، وأول ما ارتديت الحجاب كان إحساس حلو أوي، فعملت زي الأطفال واستخبيت في الحاجة دي وقولت سبوني لوحدي، فأنا اتحجبت لوحدي، وقعدت فترة طويلة عاوزه أبقى مع الإحساس الجميل ده".

وواصلت: "لما كنت بلبس الحجاب عشان أصلي قبل ما اتحجب كنت بحس براحة رهيبة، فقولت لنفسي عاوزه ألبس كده ديما، وحسيت إن القرار ده هو اللي هيريحني، وبعدين الحجاب موجود في القرآن آه مش في أول سورة، يعني مش في سورة البقرة، ده في نص القرآن".