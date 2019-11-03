الامارات | نجمة مصارعة تنضمّ إلى تحدي دبي للياقة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مصارعة تنضمّ إلى تحدي دبي للياقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت بطلة عرض WWE «راو»، بيكي لينش، أول من أمس، فعالية «حيّ اللياقة» في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي.

وتبادلت لينش، خلال الفعالية التي ضمت العديد من الأنشطة والأركان الترفيهية، الأحاديث مع المرضى الصغار في مستشفى الجليلة، قبل أن تنظم لهم حصة تدريبية حافلة بالحركة.

تأتي زيارة لينش ضمن سلسلة أنشطة، شاركت فيها نجمة المصارعة المشهورة عالمياً، والتي تشارك في تحدي دبي للياقة 2019. كما زارت لينش أكاديمية دبي الدولية في البرشاء، وتحدثت إلى الطلبة الذين شاركوها حصة تدريبية مسلية. وقادت المصارعة، أيضاً، حصة تدريبية على المسرح الرئيس بقرية كايت بيتش للياقة.