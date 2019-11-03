الامارات | «الكينج» منير يغنّي متكئاً على كرسي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكينج» منير يغنّي متكئاً على كرسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع صوت المغني محمد منير، أول من أمس، انطلقت فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه سنوياً دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عشرات المغنين والموسيقيين من دول عدة.
وقدم منير (65 عاماً)، والملقب بـ«الكينج» من قبل محبيه، حفله على المسرح الكبير بالأوبرا، متكئاً على كرسي، بعدما قال المنظمون إنه مصاب بانزلاق غضروفي، وردد باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.
وكرم المهرجان 12 شخصية «أسهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي»، من بينها الشاعر المصري فاروق جويدة، والشاعر العراقي كريم العراقي، والموسيقار البحريني وحيد الخان.
ويمتد برنامج المهرجان حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشمل 37 حفلاً، بمشاركة 92 فناناً، و22 فرقة موسيقية من دول عربية عدة. وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا في كلٍّ من: القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور.
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