الامارات | المطيري وأشرف جمعة في أمسية شعرية

شكرا لقرائتكم خبر عن المطيري وأشرف جمعة في أمسية شعرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب أمسية شعرية بعنوان «روح الكلام»، شارك فيها كلٌّ من الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، والشاعر المصري أشرف جمعة، حيث قدما باقة من قصائدهما التي تروي الحنين والحب والوطن. وقالت المطيري في قصيدتها «وللحنين بقية»: «تركتْ حكايتها على أعتاب ذاكرتي.. Advertisements وغابت.. واستوقفت ركب البنفسج هاهنا بالضبط عند مدخل الحلم القديم». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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