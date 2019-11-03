الامارات | بث مباشر من إمارات الدولة السبع لاحتفالات يوم العَلم

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من إمارات الدولة السبع لاحتفالات يوم العَلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن تلبيته للدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة برفع العَلم في الساعة الـ11 من صباح اليوم، الأحد، تعبيراً عن المصير الواحد والانتماء الخالد للإمارات.

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام أحمد سعيد المنصوري، عن المعاني السامية للاحتفال بيوم العَلم، مؤكداً حرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تلبية دعوة سموه ببدء حملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة يشارك فيها أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب مشاركة جميع الجهات والدوائر والوزارات الاتحادية عبر مبانيها برفع عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة كإشارة لتوحيد علم دولة الإمارات عبر أراضيها ومبانيها كافة.

وأشار المنصوري إلى مواكبة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، لهذه المناسبة الوطنية، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم ولغاية الساعة الـ11:30 على قناتي سما دبي وتلفزيون دبي، من خلال تغطية مباشرة من إمارات الدولة السبع، عبر شبكة المراسلين والإعلاميين، في الوقت الذي يقدم كل من الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم والإعلامية ديالا علي والمنتج المنفذ مريم عيسى النعيمي، حلقة خاصة بهذه المناسبة تتضمن العديد من الفقرات والفواصل الوطنية، إلى جانب استضافة عدد من الضيوف والشخصيات للحديث عن المعاني السامية لهذه المناسبة، كذلك تلقي عدد من المكالمات على الهواء مباشرة، قبل الانتقال في تمام الساعة الـ11 صباحاً إلى منطقة برج خليفة لنقل وقائع رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعَلم الإماراتي، بالتزامن مع رفع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، للعَلم الإماراتي في دار الاتحاد بدبي.