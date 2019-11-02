ياسمين وشعراوي عروسان على الكوشة بـ"تي شيرت" الأهلي: حب النادي يجمعنا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية تدشين حفل زفاف جمع عروسين شابين عقب قصة حب وعشق استمرت لأكثر من 6 سنوات على الرغم من جيرتهما في عاصمة المحافظة، حيث جمع بينهما عشقا مشتركا، وهو حب الشياطين الحمر "النادي الأهلي"، حيث أقيما حفل زفافهما على طراز أفراح قاعات الأوبرا وسط حضور الأقارب والزملاء والزميلات في أجواء فرحة خيم ملامحها على نفوس أهل العروسين.

ورصدت "الوطن" أجواء لم شمل العروسين الذين حرصا طوال علاقتهما وارتباطهما العاطفي على كسب رضا أهلهما للم شملهما داخل عش الزوجية داخل كيان واحد رفع شعاره "نسر النادي الأهلي" إحدى قلاع الكرة المصرية.

وكان حفل الزفاف الذي أقيم نهاية الشهر الماضي حضره المئات من الأقارب وسط فقرات استعراضية كان أبطالها الزوجين "ياسمين محمد"، صاحبة 19 عاما، من العمر، والشاب "أحمد شعراوي"، صاحب 28 عاما، حيث رقصا كلاهما على أغاني ريمكسات النادي الأهلي، مرتديين زي النادي الأهلي الرسمي كما رفع بعض الحاضرين من أصدقاء العروسين رايات وأعلام النادي العريق والملقب بأفضل نادٍ في أفريقيا في القرن.

"والله أنا بشكر ربنا على أنه وهبني زوج في شخص أحمد ليكون رفيق حياتي بعد قصة حب وعشق وارتباط عاطفي تحدينا فيها كل الصعاب من أجل مساندة أهلنا لنا وجمع شملنا في الحلال على سنة الله ورسوله"، بدأت العروس حديثها مع "الوطن" لافتة إلى أنها تخرجت من معهد الفني للتمريض، وخلال فترة دراستها تعرفت على زوجها الشاب من خلال جيرته بنفس الشارع التي تقطن بها وسط منطقة المحكمة بطنطا.

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العروس لـ"الوطن ": رقصنا على ريمكسات أغاني النادي الأهلي في حفل زفافنا عشقا له وأضافت: "النادي الأهلي له تاريخ عظيم، ومنذ مراحل صغري وقبل ارتباطي بحبيب عمري أكرمنا الله أن يجمع بيننا على عشق المارد الأحمر، كونه بطلا يرفع راية مصر في المسابقات القارية والعالمية"، متابعة: "عشقي لزوجي جعلنا نتحدى كافة صعوبات الحياة، وربنا وفق وجمع بيننا برضا الأهل والأحباب".

وقال أحمد الشعراوي "العريس" إنه يتمنى أن يلتقي وبرفقته زوجته بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي"، مستكملا: "ظللت منذ صغري أشجع فريق النادي الأهلي، وأحب أشجع الكابتن محمد أبو تريكة كونه نجم كرة القدم وأسطورة منتخب مصر الوطني السابق".

وأشار "الشعراوي" إلى أنه حاضر على دبلوم قسم زخرفة "صنايع طنطا"، واحترف مهنة فنون الرسم والنحت، مستكملا: "ربنا أراد أن يجعل المودة والرحمة بينه وبين زوجته كونه أخلص النوايا الحسنة في الارتباط بها أمام أعين الناس كلها".

وأضاف أنه تشرف بالنسب لأهل زوجته كونهم أحسنوا تربيتها كي تكون له زوجة طيبة وحنونة تقدر مسئوليات الحياة مستشهدا بقوله: "من فرحتي بزوجتي رفعته على كتفي فى ليلة زفاف ورقصنا على ريمكسات أغنية "النادي الأهلي فريق عظيم" و"التالته شمال جمهور كبير".

وأشار إلى أنه كان يحرص خلال عامين من خطوبتهما وارتباطهما الرسمي حرص على إهداء شريكة عمره هدايا وميداليات مميزة تحمل لوجو شعار النادي الأهلي الأحمر لونا والملون بالأسود على رسم "النسر تاريخ 112 سنة".

وتابع: حرصت على إهداء زوجتي قبل زفافنا غرفة أطفال تحمل رقم 22 كي تكون عشقا لفنان الكرة المصرية أبوتريكة"، مشيرا: "بارك الله لنا وجمع بيننا على عشق النادي الأهلي وأكرمنا بالخلف الصالح، وأهدانا القدرة على تحمل صعوبات الحياة وتربيه الذرية الصالحة يارب العالمين".