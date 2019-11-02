بعد التقاطها صورة "فوتوغرافية".. سيدة تكتشف سرطان الثدي بالصدفة

بالصدفة البحتة، اكتشفت سائحة، إصابتها بسرطان الثدي رغم أنها لم تجري تحاليل أو أشعة لتبين الأمر.

اكتشاف السائحة لمرضها جاء بفضل صورة التقطتها كاميرا حرارية خلال زيارتها لمعلم سياحي في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، وفقا لموقع "جلوبال نيوز".

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وكانت البريطانية بال جيل في رحلة وقررت التقاط صورة حرارية أثناء زيارة المعلم السياحي المعروف بالحيل البصرية "كاميرا أوبسكيورا"، وانتبهت "جيل" إلى تغير لون صدرها الأيسر، لتجري بحثا عرفت منه أن الكاميرات الحرارية يمكن استعمالها في تشخيص السرطان.

جيل، قررت زيارة الطبيب ليخبرها بأنها مصابة بمرض سرطان الثدي بالفعل، لكن لحسن الحظ في مراحله الأولى.