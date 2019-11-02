تصل للفشل الكلوي.. إليك أضرار الإفراط في تناول فيتامين د

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

تحذيرات عدة يطلقها مقدمي الرعاية الصحية من نقص فيتامين د، حتى لا يتسبب ذلك في هشاشة العظام، لكن ما مخاطر الإكثار من تناول الفيتامين مع كثرة التعرض للشمس.

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