بعد 10 سنوات.. العلماء يفكون لغز أشهر الاكتشافات الأثرية البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: لمياء يسري

أشاد عدد من الباحثون بمجموعة من التحف الذهبية الأنجلوساكسونية المعروفة باسم لوحة ستافوردشاير، باعتبارها واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية البريطانية.

واكتشف ذلك الكنز بواسطة شخص يدعى تيري هربرت، في حقل بالقرب من من ليتشفيلد التابع للمزارع فريد جونسون، وتم بيع الاكتشاف للمتاحف في 2009 بمبلغ 3.285 مليون دولار، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وتعود القطع الأثرية المكتشفة إلى الحرب التي خاضها مسيحيّي أوروبا في العصور المظلمة ضد أصحاب الديانات القديمة.

ومن بين المكتشفات خوذة ذهبية، وجزء يمكن تسميته بجزء من ضريح معركة، يحتوى على صليب مسيحي، كان يستخدم مثل تميمة حظ.

وأوضح الدكتور كريس فيرن من جامعة يورك، أن الذهب كان متاحًا في هذه الفترة التاريخية، وكان يتم تحويله إلى أدوات حربية للنخبة، حينما تقاتلت الممالك الأنجلوساكسونية مع بعضها البعض من أجل الحكم.