محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات تتدخل جبنة الموتزاريلا في تحضير الكثير من الأطباق الشهية وسريعة التحضير، وهي إحدى أشهر الأجبان في العالم، فضلًا عن احتوائها على مكونات غذائية هامة للجسم لمزيد من القراءة عن: "لمتبعي الدايت.. الموتزاريلا أفضل الأجبان لإنقاص الوزن" اضغط هنا

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