تعرفِ على اتجاه وألوان تصفيفات الشعر لهذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

اختيار تصفيفة الشعر من الأمور المهمة التي تنعكس على طلة المرأة وتجعلها في غاية الأناقة والأنوثة، لكن في حالة الاعتماد على قصة غير مناسبة قد تفسد الإطلالة.

يستعرض لكِ "الخليج 365" خلال النقاط التالية جميع اتجاهات تصفيفات الشعر وألوانه لخريف / شتاء 2019-2020، والتي تركز بشكل أساسي على ألوان الشعر الطبيعية على عكس ألوان الموضة التي رأيناها كثيرًا خلال الموسم الماضي، وفقًا لـ"glowsly".

1-الشعر الأحمر

ظهرت تصفيفات الشعر باللون الأحمر بقوة هذا الموسم على منصات الموضة العالمية، مثل تصفيفة شعرSara Grace Wallerstedt وهي واحدة من أكثر الموديلات حجزًا في عالم الموضة، حيث سارت في 30 عرضًا خلال موسم الخريف بالشعر الأحمر.

ومن أبرز عروض الأزياء العالمية التي ظهر فيها الشعر الأحمر هو جيفنشي وشانيل ولوي، و فيR13 و Sies Marjan و Rodarte.

2- Platinum Hair

الشعر الأشقر البلاتينيوم ليس مقصورًا على الأشخاص شاحبي البشرة، إذ جاء لون حقبة التسعينات ليتربع على عرش هذا الموسم، وظهر على منصات فيرساتشي حيث كانت نماذج شقراء البلاتين كبيرة. لقد رأينا أيضًا عددًا لا بأس به من الشقراوات البلاتينية تسير في إيترو وآشلي ويليامز.

3- الشعر الأسود

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الشعر الأسود، أو بشكل أدق الشعر البني الداكن لدرجة أنه بدا أسودًا للعين المجردة، أصبح واحد من أفضل اتجاهات ألوان الشعر في خريف 2019.

4-Bronde

Bronde هو درجة لون ما بين الشقراء والبني، هو لون شعر كلاسيكي، إنها واحدة من أكثر اتجاهات صبغة الشعر خريفًا لعام 2019 ، والتي يحالفها الحظ في أن يكون لونها طبيعيًا. شاهدنا أيضًا الكثير من الموديلات ذات الشعر Bronde في ساكاي وستيلا مكارتني.

5- الشعر بدرجة لون الشوكولاتة

الشعر البني الغني والدافئ هو واحد من أفضل اتجاهات لون الشعر لخريف / شتاء 2019-2020. هذا الظل البني العميق يحمل القليل من النعومة الممزوجة بلمسات الأنوثة وهو رائع للغاية لجميع ألوان البشرة تقريبًا.

6-الشعر ملون بعض خصلاته بدرجات الباستيل

كانت ألوان تصفيف الشعر أكثر رواجًا هذا الموسم، حيث كانت ألوان الباستيل التي كانت شائعة جدًا في المواسم الأخيرة تستخدم بمزيد من البراعة في اتجاهات ألوان خريف/شتاء 2019.

- يمكنك الاعتماد على تلك الألوان مع تصفيفات الشعر Middle Part، ويمكنك تطبيقها من خلال فرق أو فصل الشعر من المنتصف إلى اتجاهين، ويمكنك اعتمادها عند إحدى الجوانب وتسمى في هذه الحالة بـ Side Part، أو الاعتماد على تصفيفة الشعر Low Ponytail وهي زيل الحصان المنسدلة، و High Ponies، بجانب الـ Soft Waves، وهي تصفيفة الشعر المموج، بجانب الـ Intense Curls، و Gelled and Sculpted Hairstyles، والـ Big Hai.