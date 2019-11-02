حلا شيحة ترد على سؤال محرج من أحد متابعيها.. ورواد: "جمالك رباني"

ردت الفنانة حلا شيحة على تعليق واحدة من متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها، حيث علقت إحدى متابعيها: "النفخ عامل شغل"، لترد "حلا": أنا مش نافخة أي حاجة خالص".

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وانهالت التعليقات من ضمنها: "انتي جميلة جدًا، جمالك رباني، انتي قمر مش محتاجة، انتي مش محتاجة إنك تردي".

وشاركت حلا شيحة، محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال"، بطولة نسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.