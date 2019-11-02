"بشعر أزرق".. لوك غريب لـ راندا البحيري.. متابعة: "مش حلو" والفنانة ترد

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بلوك مختلفة، ولون شعر غير معتاد، حيث تألقت بشعر أزرق قصير، بتوقيع "abdo salon"، مع مكياج هادئ، وأحمر شفاة صارخ، بتوقيع خبيرة التجميل "رحاب الشريف".

وتفاعل عدد من المتابعين مع الصورة، حيث أبدى البعض إعجابهم بالإطلالة الجديدة، في حين وجدها البعض غير معتادة، بينما انتقد البعض لون الشعر، فعلقت إحدى المتابعات: "مش حلو على فكرة"، لترد الفنانة على الفور: "أحترم رأيك".

Advertisements

راندا بالشعر الأخضر

وكانت "راندا" شاركت مؤخرًا بمقطع فيديو تستعرض فيه، لون شعرها "الأخضر" ليسألها أحد المتابعين: "دي باروكة" لتؤكد الفنانة إنها شعر مستعار.