القبض على الممثلة جين فوندا بسبب مظاهرات للدفاع عن البيئة

ألقت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، القبض على الممثلة جين فوندا، على خلفية مشاركتها في أنشطة العصيان المدني لزيادة الوعي بقضايا المناخ.

ووفقًا لما ذكره موقع "bbc" عربية، صور ناشطون الممثلة، البالغة من العمر 81 عاما، وهى رهن الاعتقال ويصحبها شرطي إلى سيارة الشرطة أمام مقر الكونجرس.

وقالت فوندا قبل ذلك إنها ستشارك في المظاهرات التي تنظمها مجموعة "تغيير النفط الدولية" والتي وصفتها بأنها "مجموعة رائعة أنشأها شبابنا".

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وفوندا واحدة من 16 شخصا اعتقلوا خلال هذه المظاهرات في واشنطن، وقالت محطة سي بي إس الأمريكية إن جميع المعتقلين وجهت لهم اتهامات بإعاقة الطريق والتجمهر.

ومن المعروف أن لفوندا تاريخ طويل من المشاركة في المظاهرات.

والتقطت لها صورا خلال إلقاء خطاب في المتظاهرين ضد التغير المناخي في لوس أنجلوس الشهر الماضي.