- 1/2
- 2/2
ردت الفنانة حلا شيحة على تعليق واحدة من متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وذلك بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها، حيث علقت إحدى متابعيها: "النفخ عامل شغل"، لترد "حلا": أنا مش نافخة أي حاجة خالص".
وانهالت التعليقات من ضمنها: "انتي جميلة جدًا، جمالك رباني، انتي قمر مش محتاجة، انتي مش محتاجة إنك تردي".
وشاركت حلا شيحة، محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال"، بطولة نسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحا ترد على سؤال محرج من أحد متابعيها.. ورواد: "جمالك رباني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.