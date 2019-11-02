رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها من ملياردير مغربي: "ربنا بيعوض"

دائما ما يرتبط اسم الإعلامية رضوى الشريبني، بشائعات الزواج بين الحين والآخر، الأمر الذي تحرص على نفيه دومًا.

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بزواج "الشربيني" من "ملياردير" مغربي الجنسية، الأمر الذي دفع رضوى للخروج عن صمتها، من خلال مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "مين الملياردير المغربي، اللي هتجوزه، لو حد يعزمني على فرحي يقولي وأنا هروح على طول، ولو انتو موافقين خلاص أنا موافق".

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وتابعت: "يعني هو ابن حلال وكيوت ومز المغرب وكمان ملياردير، سبحان الله ربنا بيعوض".

رضوى الشربيني تتعرض لهجوم من متابعة

وكانت رضوى تعرضت لهجوم لاذع من قِبل متصلة، ببرنامج "إنتي الأقوى"، الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح.

وانتقدت المتصلة "رنا"، صاحبة الـ27 عاما، في مداخلة هاتفية، دعاء صلاح وبرنامجها والإعلامية رضوى الشربيني وبرنامجها "هي وبس"، على شاشة "cbc سفرة" قائلة: "نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد مابتضرنا.. أنا كان بيتي هيتخرب وكنت هتطلق بسبب البرامج، وبسبب إننا مبقيناش قادرين نستحمل.. أنتم شايفين الحياة غيرنا.. أنتم مش عايشين معانا في بيوتنا".