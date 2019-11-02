إليسا تخطف الأنظار بفستان أحمر في باريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

شغل فستان الفنانة اللبنانية إليسا، مساء أمس الجمعة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلها الغنائي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبسبب تصميم الفستان الأنيق الذي حمل توقيع المصممة البريطانية ستيلا مكارتني، وصفها كثيرون بـ"الملكة" وصنفها البعض الآخر ضمن أجمل الإطلالات.

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وارتدت "إليسا" فستانًا من اللون الأحمر ذو طابع كلاسيكي، بتصميم الـ الـA-line اتخذ شكل الجسد من أعلى وانسدل بزيل طويل، و تميز بالجرأة من خلال قصة فتحة الرقبة التي تتخذ شكل الـV والكاب الطويل.

وطبقت لمسات بسيطة من المكياج من خبيرة التجميل كريستيان أبو حيدر، مع تصفيفة الشعر المنسدلة من مصفف الشعر كمال فايض.

وأضافت "إليسا" لإطلالتها روح البهجة والمرح، وأخذت ترقص بفستانها الجذاب وهي حافية القدمين على أنغام أغنيتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها ومُحبيها عبر السوشيال ميديا.