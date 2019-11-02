بعد طردها من لبنان.. الإمارات تحتضن “إنجي خوري” وأول ما فعلته بعد وصولها “تعرّت ورقصت في بار”!

وصلت الفنانة السورية إنجي خوري الى دولة الامارات بعد قرار ترحيلها من لبنان.

وسارعت “خوري” فور وصولها الإمارات الى نشر مشاهد مصورة لها على مواقع التواصل.

ويبدو أنها أول ما توجهت اليه في دبي، هو أحد النوادي الليلية التي تشتهر المدينة بكثرتها.

وتظهر إنجي خوري في أحد الفيديوهات وهي تؤدي وصلات رقص بملابس فاضحة داخل أحد النوادي الليلة في دبي.

وفي فيديو آخر، ظهر إنجي خوري وهي تستعرض قوامها أمام برج خليفة.

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كما نشرت عدة مقاطع لاحتفالها بـ “الهالويين” في دبي.

وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان.

واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية.

لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.