لكي تمارس الجنس بـ”أريحية” مع زوج مشغّلتها .. لن تصدّق ما فعلته هذه الخادمة!!

اعترفت خادمة في المغرب بعد اعتقالها بأنّها تقوم بوضع مخدر التنويم في مشروب زوجة مخدومها لكي تقوم بخيانتها وممارسة الجنس معه.



وتبين من التحقيقات أن مشغلة الخادمة أصبحت مدمنةً نتيجة وضع المخدر المنوم لها.



وجرى تقديم المتهمة من طرف النيابة العامة برفقة زوج الضحية أمام المحاكمة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالسرقة والخيانة الزوجية والتخدير باستعمال مواد سامة.

Advertisements



واعترفت الخادمة أنها كانت تقوم بذلك بطلب من زوج مشغلتها الذي كانت تربطه معها علاقة حميمية.



كما قالت إنّها كانت تقوم بسرقة البطاقة البنكية الخاصة بمُشغّلتها عدة مرات واستخراج مبالغ مالية من الصرف الآلي للبنك.



وافتضح أمر الخادمة بعدما استغربت الضحية وصول عدد من الرسائل النصية الى هاتفها مصدرها البنك، كانت تبلغها بسحب مبالغ مالية من حسابها، لتكتشف في نهاية المطاف أن الخادمة هي من تقوم بسرقتها.