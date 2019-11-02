أخصائي تغذية: الخضروات الطازجة أفضل للجسم وتساعد على التركيز

أكد الدكتور أحمد الخطيب أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، أن تناول الأطعمة التي تحتوي على كثير من الزيوت والدهون والمقليات والوجبات السريعة ينتج عنه قلة تركيز وإجهاد عام وسمنة وترهلات في الجسم.

وأضاف الخطيب، خلال لقاء مع برنامج "إلى ربات البيوت" على إذاعة "البرنامج العام"، أن تناول الخضروات والفاكهة والبروتينيات بنسب معقولة، ينتج عنه صحة جيدة، كما أن النظام الغذائي غير مكلف، فليس من الضروري تناول اللحوم يوميا إنما يمكن تناول على سبيل المثال وجبة سمك في يوم والدجاج في يوم آخر ويوم فول أو كشري أو عدس، بالإضافة إلى تناول طبق سلطة بجانب الوجبة الرئيسية والذي يحتوي على خضروات طازجة، مثل الخيار والبقدونس والجرجير والخس، والطماطم والفلفل.

وتابع الخطيب، انه من الضروري التنوع في تناول مصادر البروتين من لحم وبيض ولبن وزبادي وبقوليات، مؤكدا ضرورة الاكتفاء بكوب زبادي مع ثمرة فاكهة في العشاء حتى لا يصاب الإنسان بالسمنة.

واشار بضرورة الابتعاد عن الاعتماد على نظام معين مثل النظام الذي يعتمد على تناول كميات كثيرة من الدهون والبعد عن النشويات، والذي يصيب الإنسان بعد فترة وجيزة بدوخة وهزلان نتيجة لفقدان الكثير من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والماغنسيوم.