اللاصق الطبي قد يكون بديلا للخيوط الجراحية في غلق الأنسجة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال باحثون إن الشريط ذا الوجهين الذي يربط الأنسجة بسرعة يظهر نتائج واعدة فى الاختبارت على الحيوانات وقد يقدم في نهاية المطاف بديلاً للخيوط الجراحية.

وقال "شوانهى تشاو"، أستاذ الهندسة الميكانيكية والهندسة البيئية فى "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT) :" نحن نقترح نهجا مختلفا إختلافا جوهريا لغلق الأنسجة ".

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران وأنسجة الخنازير، أن الشريط اللاصق الطبى يمكن أن يغلق الأنسجة بإحكام تام، مثل أنسجة الرئتين والأمعاء فى غضون 5 ثوان.

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ووفقا للدراسة، التي نشرت في عدد نوفمبر من مجلة "نيتشر" الطبية: لاحظ الباحثون أن الغرز الجراحية لا تعمل بشكل جيد فى جميع الأنسجة، ويمكن أن تسبب مضاعفات فى بعض المرضى.

اقترح الباحثون، فى نهاية المطاف استخدام اللاصق الطبي في مكان الغرز، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة الجديدة أيضا، أن الشريط اللاصق الطبي ذا الوجهين يمكن استخدامه لتثبيت الأجهزة الطبية متناهية الصغر القابلة للزرع في الأنسجة، بما في ذلك القلب.

وشدد الباحثون، على أن هذه التقنية الطبية الجديدة توفر طريقة أكثر دقة وقابلية للتطبيق عالميا لإدخار أجهزة دقيقة قابلة للزرع أو أجهزة لتوصيل الأدوية.