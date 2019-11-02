أم تقدم لطفلها أطباق صحية بشخصيات كرتونية: ديزني في المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:- لمياء يسري

تواجه الكثير من الأمهات صعوبة في إقناع أطفالهن بتناول الغذاء الصحي، وربما تلبي رغبة أبنائهن في اختياراتهم غير السليمة للطعام مثل الوجبات السريعة وغيرها من المأكولات والحلويات.

لكن "لالاه محمدي" استطاعت أن تتخطى هذه المشكلة مع ابنها بطريقة فريدة بعدما لجأت إلى تحويل أطباق الطعام إلى شخصيات كرتونية يتابعها ابنها، ثم بدأت تنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. (طالع الألبوم بالأعلى)

لاقت صفحتها انتشارًا واسعًا حتى أصبحت ملهمة للكثير من الآباء والأمهات، بحسب موقع "إنسايدر"، تقول الأم: "البداية كانت في 2015 عندما أعدت لطفلها (يعقوب) فطيرة على شكل أسد وقضيا حينها وقتًا طويلًا في المطبخ.

وتضيف في تصريحات للصحيفة: "نشرت صورة الفطيرة على صفحتي بموقع فيس بوك، حينها نصحني أصدقائي أن أكرر الفكرة مرة ثانية، وأن أنشر الصور على انستجرام لتوثيق هذا الفن الذي ساعدها في قضاء وقت أطول مع ابنها في المطبخ لمناقشة المكونات اللازمة لكل طبق".

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وتستغرق السيدة مدة ما بين 20 دقيقة أو ساعتين لصناعة لوحة واحدة، إذ تحاول صناعة صورة ممثالة للشخصيات الكرتونية. كما قضت الأم 20 ساعة في الأسبوع الماضي لإعداد طبق واحد، حيث تطلب منها عدد 4000 حبة أرز.

وتحولت الفكرة من مجرد صناعة طبق لطفلها الصغير، إلى مهنة بدوام كامل للأم.