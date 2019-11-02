فتاة بقدمين مبتورتين تتألق على منصات الموضة: تمارس السيرك والجمباز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تلقت عارضة الأزياء ديزي ماي ديميتر (9 أعوام) تحية حارة من الجماهير أمام مئات الكاميرات، عقب عرضها المميز لأزياء أكبر ماركات الملابس في عالم الموضة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" شاركت ديزي في أسبوع الموضة بباريس هذا العام، وعرضت أزياء ماركات مثل Nike و Boden و River Island و Matalan و Primark.

وكانت عارضة الأزياء تؤدي عرضها بحماس، وقالت: "لا أعتقد أنني ملهمة، ولكن أريد أن تصبح رسالتي لا تدع شيئًا يعيقك".

والدا ديزي عرفا حالة ابنتهما قبل الولادة، بعدما أكد الأطباء أن عظام قدمها لم تنمو بشكل كامل، والخيار الأفضل لحالتها هو البتر الذي تم في عمر الـ 8 أشهر.

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وحاول الأب تشجيع ابنته على مواجهة الحياة، وقدم لها الدعم حتى أصبحت أول عارضة أزياء في العالم مبتورة القدمين. وقبل عامين شاركت ديزي في أسبوع الموضة للأطفال في لندن، قبل أن توقع مع دار River Island لعرض أزيائهم.

وبدأ الأب في ترتيب رحلات لابنته في أماكن عديدة حول العالم، ووصفت ديزي شعورها: "سعيدة بكوني عارضة أزياء.. وأنها تحب السفر حول العالم، وتصفيف الشعر، كما تسعد بهتاف الناس والتصفيق".

يقول والدها "رغم صعوبة المشي على ابنتي، لكنها لا تشكو أبدًا، خاصة وأنها فقدت ركبتها اليمنى وهو ما يؤثر على حركتها". وتتلقى ديزي تدريبات على السيرك والجمباز، مؤكدة أنها "تفعل كل ما تريد".