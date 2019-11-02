كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي تعتمدها النجمة جنيفر لوبيز، إلا أن القاسم المشترك بينها هو إطلالة شبابية دائمة، عصرية، ومفعمة بالجمال والأنوثة. فالنجمة لها أسرارها في الحصول على مكياج مثالي يجعلها أصغر من سنّها بسنوات.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز أسرار مكياج جنيفر لوبيز، فاطلعي عليها واستوحي منها إطلالاتك.

جنيفر لوبيز



نظام مكثف للعناية بالبشرة

هناك علاقة وثيقة بين البشرة الصحية الخالية من التجاعيد، والمكياج الناجح، وهذا الأمر هو أحد أبرز أسرار مكياج جنيفر لوبيز. فهي تواظب على استخدام الواقيات الشمسية ذات الحماية القسوى من الشمس، والكريمات المضادة لشيخوخة البشرة، وتحرص على إزالة مستحضرات المكياج بشكل كامل قبل الخلود الى النوم، فضلاً عن استعمال الكريمات المرطبة للبشرة شديدة الفعالية، واستخدام زيوت الوجه التي تضخ الحياة والحيوية في البشرة المتعبة والباهتة.



مكياج بشرة مثالي

في كل إطلالة لها، تبهر النجمة جنيفر لوبيز الجميع بإطلالاتها الشابة ومكياجها المشرق والمتوهج وبشرتها الخالية من الشوائب. وذلك يعود الى اعتماد تغطية مثالية للبشرة، حيث تستخدم أنواع فاونديشن بلون قريب الى لونها بشرتها، وتقوم بتحديد وجهها بالبرونزر أو الكونتور بطريقة متقنة ومحترفة، مما يبرز تقاسيم وجهها بشكل ناعم وجذاب، فتحصل على مظهر طبيعي شاب ومكياج لا تشوبه شائبة. إضافة الى ذلك، تحرص جينيفر لوبيز على إضاءة وجهها وإضفاء التوهج على بشرتها، من خلال اعتمادها البلاش البرونزي الذي يعزز من جمال سمرة بشرتها.

مكياج جنيفر لوبيز



رسمات عيون عصرية متنوعة

تختلف رسمات العيون التي تعتمدها النجمة جنيفر لوبيز، حيث تختار في كل إطلالة لها أساليب مكياج عيون غاية في العصرية والجمال، وهي تلجأ الى الجمع بين لونين من ظلال العيون، كالذهبي والأسود، الفضي والأسود، والخوخي والذهبي. كما أنها لا تتخلى مطلقاً عن الأيلاينر، حيث تستخدمه لتحديد العين بطريقة جذابة ولافتة، وغالباً ما تعتمد رسمة الأيلاينر الرفيع على زاوية العين الخارجية، الى جانب الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، التي تجعل عينيها أكثر وسعاً وجمالاً.



شفاه جذابة

الشفاه الجذابة المفعمة بالأنوثة، هي أيضاً أحد أسرار مكياج جينيفر لوبيز، فهي تزيدها جمالاً وتمنحها مظهراً شاباً. حيث تستخدم قلم تحديد الشفاه، الذي غالباً ما تعتمده باللون البني، فيما تعتمد ألواناً مختلفة من أحمر الشفاه، كالأحمر، الخوخي، الزهري، النيود، الوردي، والبني الفاتح...

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