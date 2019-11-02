أجدد عطور الشتاء... نغمات في منتهى الرقي والفخامة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - مع اقتراب فصل الشتاء، أصدرت بعض الدور العالمية مجموعة من العطور الجديدة التي تتسم بالأناقة والرقي، وتضفي على المرأة لمسة أنثوية رائعة الجمال.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أجدد عطور شتاء 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Hermes Twilly d'Hermes Eau Poivre

إنه عطر وردي - خشبي مثالي لأجواء الشتاء، فهو يرتكز بشكل أساسي على نغمات الفلفل الوردي والباتشولي والورد. يشكل هذا العطر خياراً رائعاً في ظل الأجواء الباردة، حيث أن رائحة الخشب والفلفل تشعرك بالدفء، فيما رائحة الورد تمنحك إحساساً بالانتعاش والحيوية والنشاط.

Hermes Twilly d'Hermes Eau Poivre



Jo Malone London Poppy & Barley Cologne

إنه عطر زهري موجه للنساء والرجال على حد سواء، مع لمسة مميزة من المسك التي تجعل رائحته فائقة الجمال والرقي. مقدمة هذا العطر الذي أُصدر حديثاً، تتركز على الكشمش الأسود والبنفسج والتين، فيما قلبه يعتمد على الخشخاش والعبير والقمح. أما قاعدته فتشتمل على نغمات المسك الأبيض والنخالة والشعير.

Jo Malone London Poppy & Barley Cologne



Gucci Bloom Ambrosia Di Fiori Eau de Parfum Intense

هذا العطر الشرقي – الزهري، الذي أُصدر في عام 2019، يتميز برائحته الحسية والجذابة، التي تضفي على المرأة الأناقة والجمال. مقدمة هذا العطر تشتمل على الياسمين، أما قلبه فيتألف من مسك الروم. فيما قاعدته تعتمد على السوسن والورد. إنه خيار مثالي لهذا الشتاء، فلا تترددي في تجربته.

GUCCI BLOOM Ambrosia



Gabrielle Chanel Essence

هذا العطر الأنيق والراقي يتميز برائحته الخلابة التي تدوم طويلاً، لتجعل أيامك خلال الشتاء دافئة وثرية. فهذا العطر الجديد زهري - خشي صدر حديثاً عن دار شانيل، مقدمته تشتمل على الحمضيات والبرتقال المر والكشمش الأسود والخوخ. أما قلبه فيعتمد على نغمات الزهزر البيضاء ومسك الروم والياسمين واليلانغ يلانغ وجوز الهند، فيما قاعدته تتركز على خشب الصندل والمسك والفانيليا.

Gabrielle Chanel Essence



Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum

إنه عطر شرقي - زهري جديد صادر عن دار توم فورد، ورائحته القوية والجذابة جعلته موجهاً للرجال والنساء في الوقت نفسه. إنه عطر شتوي بامتياز، فمقدمته تشتمل على البرغموت وبذور الجزر، أما قلبه فيشتمل على الورد والياسمين وبراعم البرتقال والزهور البيضاء والورد التركي. فيما قاعدته تتكون من الفانيليا.

Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum



Dior J'Adore Absolu Eau De Parfum

هذا العطر هو أحدث تجسيد فاخر لرائحة ديور الكلاسيكية J’adore، مع لمسة أقوى من الياسمين، فعند استخدامك عطر Dior J'Adore Absolu Eau De Parfum سيخلق لديك أحاسيس غير عادية. مقدمة هذا العطر المغنوليا والفل، وقلبه الياسمين ومسك الروم الهندي، أما قاعدته فهي مؤلفة من براعم البرتقال.

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Dior J'Adore Absolu Eau De Parfum

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