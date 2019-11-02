كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - غالباً ما تعاني صاحبات البشرة الدهنية من مشكلة حب الشباب، نظراً الى الزيوت والدهون الزائدة التي تفرزها. ولذلك، سنقدم للواتي يمتلكن بشرة دهنية ويعانين من ظهور حب الشباب، أفضل الخلطات للتخلص من حب الشباب للبشرة الدهنية.



خلطة الطماطم والسكر

المكونات

- حبة ناضجة من الطماطم.

- ملعقة صغيرة من السكر.



طريقة التحضير والتطبيق

قومي باستخراج لب الطماطم، وامزجيه مع السكر. ضعي المزيج على بشرة وجهك ودلكيها به جيداً واتركيه لمدة خمس دقائق. بعدها، امسحي المزيج بفوطة قطنية، من ثم اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافء.

خلطات لإزالة حب الشباب



خلطة الليمون والعسل



المكونات

- 4 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

قومي بخلط العسل والليمون الحامض بشكل جيد. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على أنحاء وجهك المصابة بحب الشباب، واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، امسحي وجهك بفوطة قطنية وشطفيه بالماء الفاتر.

خلطات للبشرة الدهنية



خلطة الشوفان والعسل

المكونات

- 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

- القليل من الماء الساخن.



طريقة التحصير والتطبيق

قومي أولاً بمزج دقيق الشوفان مع الماء الساخن، من ثم أضيفي إليه العسل الطبيعي. وحين تحصلين على مزيج ذي قوام كريمي، دلكي به بشرة وجهك، لا سيما المناطق المصابة بحب الشباب لمدة خمس دقائق. اتركي الكريم على وجهك مدة ربع ساعة، بعدها شطفي وجهك بالماء الدافء.



خلطة البيض وعصير الليمون

المكونات

- بياض بيضة واحدة.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

أخلطي البيض والليمون جيداً الى أن تحصلي على مزيج كريمي. من ثمن طبقي الكريم على أنحاء وجهك المصابة بحب الشباب واتركيه الى أن يجف. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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إزالة حب الشباب



خلطة الألوفيرا والعسل

المكونات

- كمية مناسبة من جل الألوفيرا.

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق

قومي باستخراج كمية مناسبة من جل الألوفيرا، وامزجيه مع العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك الدهنية قبل الخلود الى النوم واتركيها حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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