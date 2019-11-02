كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يعدّ السيروم العمود الفقري لأي رويتن متكامل للعناية بالبشرة، نظراً الى فوائده المتعددة للبشرة، في مقدمها مكافحة شيخوخة البشرة ومنحها النعومة والإشراقة. فإن كنت تبحثين عن سيروم يعمل على مقاومة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، فإننا سنعرفك في ما يلي، الى أفضل سيروم لمكافحة شيخوخة البشرة بمكونات فعالة جداً في تعزيز مرونة البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد.



Pure Hyaluronic Acid Serum من لوريال

يرتكز هذا السيروم بشكل أساسي على حمض الهيالورونيك الذي يمتلك قدرة كبيرة على شد البشرة والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل ملحوظ، وذلك خلال أسبوعين، مما يمنح المرأة بشرة حيوية وشابة. كما يعزز من الرطوبة في البشرة ليجعل ملمسها ناعماً على الدوام.

أفضل سيروم من لوريال



Luminous Deep Hydration Firming Serum من TATCHA

يضخ هذا السيروم في البشرة كمية وافرة من حمض الهيالورونيك والطحالب والمكونات المغذية والمرطبة للبشرة، مما يجعل نتائجه فورية وسريعة على مظهر البشرة، حيث يمنحها التألق ويعيد إليها الشباب والتوهج، ويوفر لها الترطيب اللازم. كما يحتوي على البيوتين والفيتامين B وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة وتكافح ظهور علامات التقدم في السن.

أفضل سيروم من TATCHA



Regenerist Regenerating Fragrance Free Serum من OLAY

يتميز هذا السيروم بتركيبته التي تخترق أعماق البشرة لتعمل على تجديد خلايا الجلد واستعادة مرونة البشرة ومنحها الترطيب اللازم. إضافة الى ذلك، يعمل هذا السيروم على التخفيف من التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعله إضافة مثالية الى روتين العناية بالبشرة لأي امرأة.

أفضل سيروم من OLAY



Ultimune Power Infusing Concentrate Serum من SHISEIDO

لقد تم تعزيز هذا السيروم بأحدث التقنيات التي تعيد الشباب الى البشرة، من خلال ضخه بمستخلصات نباتية مذهلة في مجال العناية بالبشرة ومكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في السن. علماً أن نتائجه تظهر بشكل سريع على مظهر البشرة، فتبدو أكثر شباباً وحيويةً.

أفضل سيروم من SHISEIDO



Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II من Estée Lauder

يمتلك هذا السيروم قدرة كبيرة على التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، ومكافحة جفاف البشرة، وهو يلائم أنواع البشرة كافة. يُستخدم هذا السيروم ضمن روتين العناية الليلي بالبشرة، ليمنح البشرة الشباب والحيوية.

أفضل سيروم من Estee Lauder

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

العناية بالبشرة والشعر على طريقة ميغان ماركل

خطوات العناية بالبشرة المختلطة... لا تهملي أياً منها

خلطات قشر البرتقال لبشرة نضرة