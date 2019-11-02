كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعكس الهالات السوداء مظهر العيون المرهقة والبشرة المجهدة الخالية من الحيوية والصحة وفيما يلي تتعرفين على أجمل العلاجات لمشكلة الهالات السوداء التي تهدد محيط العينين وشباب البشرة.



أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء



تتنوع بين الاجهاد النفسي والبدني والسهر المتواصل وعدم انتظام ساعات النوم إضافة إلى التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة والمسرًعة لعلامات الارهاق والشيخوخة المبكرة إضافة إلى تباطىء الدورة الدموية واحتباس السوائل والتعرض لشاشات الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة.



علاج الهالات السوداء



تتوفرالعديد من علاجات الهالات السوداء الطبيعية التي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد ولا إلى الميزانية الطائلة. جربي منها:



أكياس الشاي

أكياس الشاي



يعد الشاي من أهم العلاجات التي تزيل أثرالهالات السوداء وتحسن من مظهرها تحت العينين. فقط انقعي أكياس الشاي في كوب الماء الساخن ودعيها تفتر ثم ضعيها على العينين واسترخي لبعض الوقت وستعمل على امتصاص السموم وتصريفها وتفتيح المنطقة حول العينين.



شرائح الخيار الطازجة

شرائح الخيار الطازجة



يعيد الخيار الانتعاش والاشراقة لمنطقة محيط العينين ويمكنك الاستفادة منه طازجا باستخدام شرائح الخيار على محيط العينين والاسترخاء لمدة 10 دقائق أو برشه وتجميده في مكعبات قوالب الثلج ثم الاستفادة منه في الصباح لتصريف السموم ومنع احتقان السوائل في منطقة محيط العينين وتشكل الهالات السوداء.



ماء الورد

ماء الورد



يساعد ماء الورد على ترطيب منطقة محيط العيون الحساسة والرقيقة ومحو آثار الهالات السوداء. فقط بللي قطنة بماء الورد وامسحي بها برفق على كامل محيط العينين وستشعرين بانتعاش المنطقة وتفتح لونها تدريجيا.

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شرائح البطاطاس

شرائح البطاطاس



فقط اقطعي شرائح خفيفة من البطاطس وضعيها على محيط العينين واستلقي لحوالي 15 دقيقة وكرري العملية مرتين إلى 3 مرات في الاسبوع قبل الخلود إلى النوم للحصول على محيط عينين مشرق في الصباح الموالي.



الكركم لتفتيح محيط العينين

الكركم لتفتيح محيط العينين



يعد قناع الكركم من أجمل العلاجات الفعالة لتفتيح محيط العينين واستهداف مشكلة الهالات السوداء مع أهمية المواظبة على القناع بشكل أسبوعي لمدة 10 دقائق. فقط اخلطي القليل من الكركم الغني بالصبغة الصفراء وبمضادات الأكسدة القادرة على تفتيح المناطق الداكنة ومنح البشرة لونا متجانسا مع القليل من الفازلين وفردها على محيط العينين. حيث يعمل القناع أيضا على ترطيب المنطقة وتفتيحها بشكل تدريجي وملحوظ.



مارسي هذه العلاجات الطبيعية والمنزلية في متناول يديك واحصلي على محيط عينين مشرق أكثر نضارة وجمالا بعيدا عن مشكلة الهالات السوداء الداكنة والقبيحة.

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