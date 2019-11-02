أرقى عطور العود... جربيها هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - إن كنت من محبات عطور العود، إحدى أبرز النغمات التي تدخل في تركيبة العديد من العطور العالمية الفخمة، تابعينا في هذا المقال، حيث جمعنا لك عدداً من أرقى عطور العود، فلا تترددي في تجربتها هذا الشتاء.



Gucci Intense Oud

إنه عطر راق من قوتشي للرجال والنساء على حد سواء، مصنوع من العود الطبيعي، وبالتالي فإن رائحته مغرية جداً وغنية وقوية. تحتوي مقدمة هذا العطر على الكمثري والتوت والزعفران، أما قلبه فمكوّن من الورد البلغاري والزهرة البرتقالية، فيما قاعدته تشتمل على زيت العود الطبيعي والباتشولي، مع لمسة من العنبر، وهذه النغمات تشكل رائحة حارة وخشبية تخطف الأنفاس.

Gucci Intense Oud



Tom Ford Oud Minérale

يمثل هذا العطر الفاخر والأنيق بعداً جديداً لرائحة العود، فهو مزيج بحري وعشبي بمكونات مميزة، حيث يحتوي على الأعشاب البحرية المالحة والفلفل الوردي الناري وخشب العود الثمين، وبمجرد استخدامك لهذا العطر، سوف تسحرين برائحتك كل من يقترب منك.

Tom Ford 'Oud Minérale'



Guerlain Oud Essentiel

يشكل هذا العطر من غيرلان مزيجاً فريداً بين الشرق والغرب، أي بين خشب العود والجلود والزعفران من جهة، وبين الورود من جهة أخرى. إنه عطر جريء وناعم في الوقت نفسه مخصص للرجال والنساء، ويشتمل في تركيبته على روائح غامضة للجلد واللبان وروائح حلوة للورود البلغارية. فإذا كنت تحبين عطور العود ذات الرائحة النادرة والغريبة التي تدوم طويلاً، فلا تترددي في اعتماد عطر Guerlain Oud Essentiel.

Tom Ford 'Oud Minérale'



Kilian Musk Oud

إنه عطر مميز للرجال والنساء، يشتمل في شكل أساسي على العود، إضافة الى المسك ونغمات الحمضيات الطازجة والتوابل الخفيفة، ومسك الروم والباتشولي والبخور وبتلات الورود، وهي نغمات تترك لمسة من الدفء والإثارة على إطلالتك في الشتاء. إنه أحد أفخر عطور العود التي تمنحك رائحة غريبة وقوية ومعاصرة، يلائم كثيراً أوقات المساء، كونه ثابتاً وثقيلاً ويدوم طويلاً.

KILIAN MUSK OUD



Narciso Rodriguez Oud Musc

إذا كنت تحبين رائحة العود، وفي الوقت نفسه لا ترغبين في اعتماد رائحة عطر قوية وثقيلة، فإن عطر Oud Musc من Narciso Rodriguez سيكون خياراً مثالياً لك، فهذا العطر يشكل مزيجاً آسراً بين نغمات الأزهار والعود والمسك، ليمنح المرأة رائحة تأسر القلوب.

Narciso Rodriguez Oud Musc



Ex Nihilo Oud Vendôme

سيضفي عليك هذا العطر لمسة عصرية تمثل الحداثة والذوق الباريسي، حيث يلتقي الشرق والغرب في منتصف ساحة فاندوم، فهو يمزج بين نغمات العود والزعفران الحار والزنجبيل الدافئ والقرفة، وخشب الأرز والمسك والبخور. إنه عطر فاخر سيضفي على إطلالتك لمسة ملؤها الأناقة والجمال.

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Ex Nihilo ‘Oud Vendôme’

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