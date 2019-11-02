قصة البوب موضة رائجة... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعد قصة البوب إحدى صيحات قصات الشعر لهذا الشتاء، وهي قصة شبابية وعصرية وتمنح المرأة مظهراً لافتاً ومميزاً. لذلك، جمعنا لك في هذا المقال، عدداً من قصات البوب العصرية المستوحاة من النجمات، فاختاري من بينها ما يعجبك.



قصة الـ Fringe Bob

تبرز هذه القصة الشبابية والعصرية ملامح الوجه، كونها ترتكز على الغرة القصيرة، والطول المتساوي للشعر الذي يصل الى حدود الفكين. وقد اعتمدتها النجمة مايسي ويليامز مؤخراً لتصبح إحدى صيحات قصات الشعر لهذا الموسم، وهي مثالية للفتيات الأصغر سناً اللواتي يرغبن في الحصول على طلة حيوية جداً.

قصة الـ Fringe Bob



قصة الـ Blunt Bob

هي قصة قصيرة الى متوسطة الطول تصل الى حدود الكتفين أو منتصف الرأس في المسافة بين الأذنين وخلف العنق، وتنتهي بنهايات أطراف واضحة تمنح الشعر حيوية وطابعاً شبابياً. وقد اعتمدتها النجمة Jenna Dewan مع تسريحة الشعر المستقيم التي أضفت عليها جمالاً وجاذبية.

قصة الـ Blunt Bob



قصة الـ Flippy Bob

ترتكز قصة البوب هذه على نهايات الشعر الحادة والمتساوية، والشعر المتساوي الطول، والغرة ضمناً، وهي قصة حيوية جداً وشبابية ومن السهل جداً تصفيفها في المنزل. وننصحك بتجربتها هذا الشتاء، فهي توفر لك مظهراً شبابياً جذاباً. اعتمديها على طريقة النجمة ميشال ويليامز.

قصة الـ Flippy Bob



قصة الـ Wavy Lob

هذه القصة ملائمة جداً لصاحبات الشعر الخفيف، حيث تجعله يبدو أكثر كثافة. ترتكز هذه القصة على الشعر القصير الذي يصل حدود الى الكتفين، بأطراف عشوائية غير متساوية الطول. فلا تترددي في اعتمادها هذا الشتاء على طريقة النجمة Hailey Baldwin.

قصة الـ Wavy Lob



قصة الـ Curved Bob

هذه القصة تلائم صاحبات الوجه البيضاوي، كالنجمة سارة بولسون، فاعتمديها على طريقتها. ترتكز هذه القصة على الشعر القصير الذي يصل الى حدود الذقن ، مع بعض الخصلات الأمامية الطويلة. إنها قصة ملائمة لمختلف الأعمار وعملية جداً، حيث يمكن تصفيفها بسهولة في المنزل.

قصة الـ Curved Bob

قصة الـ Glossy Bob

إنها قصة تجمع الرقي والبساطة، اعتمدتها النجمة ريهانا مؤخراً، وهي المعروفة بجرأتها في اعتماد قصات الشعر المختلفة بأسلوب شبابي وعصري. لذلك، لا تترددي في اعتماد قصة الـ Glossy Bob على طريقة ريهانا، والتي ترتكز على قص الشعر بشكل متساو يصل الى حدود الرقبة.

قصة الـ Glossy Bob

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