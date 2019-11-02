تنسيقات شبابية باللون الأسود من وحي رينة فرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تهتم اليوتيوبر والفاشينيستا رينة فرح بانتقاء الأزياء التي تناسبها بعناية، وتحرص على التنوع في الموديلات الشبابية الأنيقة، ورغم تنوع ألوان ملابسها فإن اللون الأسود حاز نصيبًا كبيرًا من أزيائها، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- اليوم عشر إطلالات مختلفة منسقة باللون الأسود لتستوحيها في إطلالاتك المختلفة.

أزياء باللون الأبيض من وحي نور ستارز

رينة فرح

أزياء يومية من رينة فرح



ارتدت رينة بنطالًا أسود وبلوزة سوداء مع جاكيت أسود مزين بالأبيض، وظهرت بتنورة طويلة سوداء بفتحة جانبية وبلوزة قصيرة سوداء مكشوفة الأكتاف، وتجملت بجمبسوت أسود مزين بزهور فوشيا، وتألقت ببنطال بفيونكة وبلوزة قصيرة باللون الأسود مع معطف طويل أسود مزين بأزرار، وأطلت ببنطال أسود وبلوزة سوداء مزينة بقماش أبيض بكتابات سوداء.

رينة فرح



واختارت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع جاكيت جينز، وتزينت ببلوزة بيضاء وبنطال جينز مع جاكيت أسود، ونسقت بنطالًا من الجينز الداكن مع بلوزة سوداء وجاكيت أصفر، وتميزت بإطلالة رسمية شبابية بمعطف طويل رسمي أسود مزين بحزام وتنورة سوداء مزينة بزهور ملونة، وأكملت ملحقاتها من حقيبة ظهر وبوت قصير باللون الأسود أيضًا، ولإطلالة أخيرة ارتدت فستانًا أسودَ قصيرًا مزينًا بكشكشة.