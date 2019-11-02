شاهدي صور اطلالة ايمان العاصي الجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تعرضت الفنانة إيمان العاصي لبعض الانتقادات، بعدما ظهرت بصور نشرتها على حسابها الرسمي على "انستقرام" وهي ترتدي ملابس وصفها الكثيرون بالجريئة، ورفضوا إطلالتها تماماً.







يشار إلى أن الفنانة إيمان العاصي، قد تميزت بتقديم دور الفتاة الرقيقة ابنة الطبقة الأرستقراطية، وحصرتها ملامحها في هذه الأدوار، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية المميزة، من بينها: فيلم «حرب كرموز» مع أمير كرارة، و«جواب اعتقال» مع محمد رمضان، و«الخلبوص» مع محمد رجب، و«مقلب حرامية» مع الفنان محمود عبدالمغني وشريف سلامة وصلاح عبدالله، و«مسجون ترانزيت» مع الفنان أحمد عز، و«مولانا» مع الفنان عمرو سعد.



إيمان العاصي قدمت مؤخراً مسلسل "لمس أكتاف"



كما شاركت إيمان العاصي في عدد من المسلسلات، من بينها «لمس أكتاف» مع الفنان ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب، و«الإكسلانس» مع أحمد عز، و«الركين» مع محمود عبدالمغني، و«حضرة المتهم أبي» مع الفنان الراحل نور الشريف، الذي اكتشفها وكان أحد أهم أسباب نجوميتها.





وقد أثير حول إيمان العاصي ضجة كبيرة خلال السنوات الماضية؛ بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال نبيل زانوسي، وتردد أن الخلافات بينهما وصلت لمرحلة خطيرة، وتردد أنه قام بتهديدها بالقتل، مما أجبرها على وصول الخلافات بينهما إلى ساحات المحاكم، وبعدها قررت أن تقضي حياتها بين ابنتها وعملها، وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية المميزة.

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