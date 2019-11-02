موديلات عبايات موضة 2019 للقصيرات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يبدو أنّ موضة عبايات 2019 ستكون في صالح قصيرات القامة، بتوافر عدد من الموديلات التي تصب في صالحهنّ، وفي مقدمتها العبايات المطبعة أو المطرزة بشكل عمودي، والتي تمنح من ترتديها مدًى أكبر لقامتها وتنحّف الجسم.

شاهدي التشكيلة التي جمعناها لكِ من أحدث إصدارات أشهر ماركات العبايات، وأنتقي الموديل واللون الذي يتماشى مع ذوقكِ الشخصي.

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عبايات مونوكروم مخططة

حافظت العبايات السوداء الكلاسيكية على مكانتها ضمن اتجاهات موضة 2019، بعض الموديلات أُدخل عليها اللون الأبيض على هيئة خطوط عمودية تزينها بالكامل، مثل عباءة تاء مربوطة Ta Marbota، أو جزء منها مثل عباءة داج Daj، وأناتومي Anatomi، ونرشح كلا التصميمين بقوة لقصيرات القامة.

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عبايات مطرزة بشكل عمودي

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بخلاف العبايات المطبعة، شكلت الموديلات المحبوكه بتطريز ناعم بشكل رأسي، جانبًا كبيرًا من مجموعات 2019، أجمل التصميمات حملت توقيعKM Collection، وحصة الفلاسي Hessa Al Falasi، وتناسب أجواء السهرات وطلعات المساء، نسقيها مع حقيبة وحذاء بألوان معدنية.



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عبايات مزينة بكسرات البليسيه

عادت صيحة الأزياء المزينة بكسرات البليسيه الناعمة، لتتصدر مشهد الموضة، فاجتاحت عروض الأزياء الجاهزة، وطالت المجموعات الجديدة من عبايات 2019، من جهتنا أحببنا العباءة السوداء المصممة بكسرات البليسيه الأرجوانية الفاتحة عند الأطراف، من ماركة داج Daj، والتي تناسب طلعات النهار والمساء، شرط تنسيقها مع الاكسسوارات المناسبة.

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