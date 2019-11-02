تنسيقات بسيطة للرجل من بدر السعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - يُعَدُّ البلوجر وصانع المحتوى بدر السعد من أهم المشاهير في المملكة العربية السعودية، ودخل مؤخرًا إلى مجال تقديم البرامج التلفزيونية، وقدَّم أكثر من فيديو مميز لموسم الرياض بطريقة تعريفية عفوية للمكان؛ لكونه أحد سفراء الموسم. ويتميز بدر السعد دائمًا بأزيائه البسيطة واختياره للألوان السائدة ومنها نسَّق عدة إطلالات أنيقة يمكنها أن تُلهم من يتابعه أفكارًا لتنسيق الألوان البسيطة.

إطلالات كاجوال عصرية بأسلوب محمد صلاح

بدر السعد



ينسق بدر بنطلونات الجينز البسيطة مع التيشيرت الأسود أو الرمادي المزيَّنَيْن برسومات بسيطة أو مع قميص سماوي لمظهر حيوي، وأكمل الشورت السماوي مع تيشيرت أسود وآخر أبيض، وظهر بشورت أحمر مع تيشيرت رمادي وشورت جينز مع بلوزة سوداء من علامة نايك، وتميز بارتداء بنطال طويل بلونٍ داكن مع بلوزة رمادية وقميص أبيض وبنطال جينز طويل مع تيشيرت أسود وقميص أزرق.

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ملابس كاجوال من بدر السعد

بدر السعد



وأكمل قميص الجينز مع بلوزة سوداء وبنطال رمادي واسع مصنوع من القطن الرياضي، وارتدى بنطالًا وقميصًا باللون الأبيض وقميصًا أبيض مزينًا بخطوط خضراء مع بنطال جينز ووشاح بني، وأطلَّ ببنطال رمادي واسع مع جاكيت أسود بكتابات بيضاء، وتجمَّل بالأحذية الرمادية الرياضية أو الكحلية والبيضاء والأحذية السوداء العصرية أو الرياضية، وأكمل أحد إطلالاته بحذاء رمادي مزيَّن بفصوص، وتزيَّن بالساعات السوداء أو الفضية والأساور السوداء.