أغرب تفسير لكيفية ظهور الشيطان.. علماء يجيبون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أفصحت مجموعة دولية من العلماء عن تفسيرها لسبب اعتقاد الإنسان بوجود قوى غيبية خارقة، بما في ذلك الشيطان والأرواح الشريرة.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن وكالة أنباء “نوفوستي”، فقد وجد هؤلاء العلماء علاقة بين مثل هذا الإيمان وانتشار الأمراض المعدية، مشيرين إلى أن الأوبئة، بما في ذلك تفشي الطاعون وغيرها من الكوارث الكبرى، ساهمت في زيادة شعبية مثل هذه الأعراف الأخلاقية، والمتمثلة في الاعتقاد بأن الصحة البدنية للإنسان تعتمد على قوى الخير وقوى الشر.
العلماء توصلوا إلى أن سلوك الإنسان مع مثل هذه المعتقدات يقلل فعلا من خطر الإصابة بالأمراض، ويقوي جهاز المناعة، معززا بذلك المعتقدات ذاتها. الخبراء – لإثبات هذه الفرضيات - قاموا بتحليل بيانات عن “الاعتقاد في الشيطان”، جمعت من آلاف الطلاب من 30 دولة، وتوصلوا إلى وجود علاقة قوية بين الاعتقاد في “القوى الشريرة” والسلوكيات التي تساعد في الوقاية من الأمراض المعدية.
وشددوا على أن المؤشرات تدل على أن الخرافات الشعبية المتوارثة، كانت في وقت ما بمثابة أداة فعالة في الحماية من العدوى.
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