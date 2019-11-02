بعد 36 عاما من البحث..إماراتية تعثر على والدتها وشقيقتها في الهند

على مدار أكثر من 3 عقود لم تستسلم شابة هندية لفكرة فراق والدتها وظلت تبحث عنها حتى عثرت عليها بعد 26 عاما من الفراق.

وبثت قناة أبوظبي الفضائية، أمس، رحلة الفتاة الثلاثينية مريم عبدالرحمن الشحي، التي وصفت رحلة البحث عن والدتها بـ "رحلة أمل"، والتي بدأت بانفصال والديها في بداية الثمانينات بعد زواج قصير، أثمر عن طفلتين إحداهن كانت في رحم والدتها، وعقبها غادرت والدتها الإمارات متجهة إلى الهند ليتفرق شمل الأسرة.

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لم تستسلم الفتاة الثلاثينية وظلت تبحث عن والدتها وشقيقتها وخلال ذلك فارق الأب الحياة، لم يعيق ذلك أمل الفتاة في أن تجد أسرتها المفقودة، رغم أن أخبارهن انقطعت كليًا على مدار 36 عامًا كاملة.

ظل الأمل والحنين يراودن "مريم" ويكبران يومًا بعد يوم حتى وجدت خيط قد يصلها بأسرتها وهو نشر إعلان في إحدى الصحف الهندية، يحمل نداء إلى من يتعرف إلى والدتها وشقيقتها.

وبعد فترة وجيزة جاءها الخبر اليقين بأن هناك من تتطابق فيهن الصفات التي نشرتها والمعلومات، وبعد ذلك تأكدت من هويتهما من جواز سفر الأم وبياناتها فيه، والتقت بأمها وشقيقتها في الهند، التي زارتها خصيصاً ليجتمع الثلاثي لأول مرة.