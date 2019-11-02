«دراكولا» في مترو أنفاق موسكو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت محطة “ديلوفوي تسينتر” (مركز الأعمال) بمترو أنفاق موسكو ليلة 31 أكتوبر، عرض باليه “دراكولا، البداية” الذي جمع بين عناصر السينما والمسرح والباليه والأوبرا وتكنولوجيات 3D.

ووفقا لـ “روسيا اليوم” فقد أعادت مشاهد الباليه والأداء الرائع، الجمهور من ركاب مترو الأنفاق إلى أجواء القرن الـ15 وذلك بفضل الموسيقى والأضواء والمناظر الجذابة وأجهزة الواقع الافتراضي.

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أليكسي غولوبيف، تولى إخراج المسرحية، أما دور الأمير دراكولا فقام راقص الباليه والمغني، أليكسي غولوبيف، بأدائه، وساعده في ذلك الفنان، إيفان فاسيليف، والفنانتان، ماريا فينوغرادوفا وكريستينا كريتوفا.

العرض حضره الموظفون من إدارة مترو أنفاق موسكو والركاب الذين فازوا ببطاقات اليانصيب.

يذكر أن دراكولا هي رواية رعب من تأليف، برام ستوكر، وقد ألفّت في العصر الفيكتوري عام 1897.. أما دراكولا الحقيقي فهو اسم عائلة، وكان أحد حكامها بطلا وطنيا في رومانيا لقيامه بالتصدي للاجتياح العثماني لأوروبا.

وقد حكم بين عامي 1456 و1462 م، وكان موصوفا بتعامله الوحشي مع المسئولين الفاسدين واللصوص.