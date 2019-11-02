فيديو.. "فرقتهما الحياة وجمعتهما وصية".. قصة حب محسن محيي الدين و"نسرين"

"حبيتها من أول ما شوفتها، كنا عيال صغيرة في السن، بس أنا حبيتها، وطبعًا كانت هي وقتها مشهورة رغم سنها الصغير"، كلمات عبر من خلالها الفنان محسن محي الدين، عن حبه لزوجته الفنانة نسرين، الذي ارتبط بها عاطفيًا منذ أن كانا بعمر الـ18.

قصة حب الثنائي شهد عليها الوسط الفني، فهي من أكثر القصص التي عرفها الكثيرين داخل الوسط وخارجه، وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي، فوجئ الوسط الفني باعتزال نسرين التمثيل، خاصةً بعد أن ذاع صيتها وازدادت مشاركاتها في الأعمال الفنية، وهو القرار الذي اتخذته بعد زواجها من محسن محيي الدين.

زواجها من الملحن محمد ضياء الدين

انشغلت نسرين بعدها بشؤون بيتها، حيث تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين، بعد أن غنت معه كطفلة أغنية "البالونة"، وأنجبت طفلتها رنا، وغابت عن محسن لفترة طويلة، إلى أن كان لقاؤهما الأول عام 1975، خلال عرض مسرحية "علي بيه مظهر"، حينها قال لنفسه، "ياه لو كنتي تستنيني شوية".

البداية من عرض مسرحي

وتابع خلال استضافته في برنامج "إحكي يا شهريار"، قصة حبه وارتباطه بنسرين، قائلًا: "إحنا من سن بعض، نسرين دخلت الإذاعة وهي صغيرة، بس بقت نجمة، ودخلت أنا بعدها واتعرفنا على بعض، نسرين أتجوزت صغيرة جداً، عدت الأيام و بعدين اتقابلنا في علي بيه مظهر، بقيت قاعد في الكواليس ببصلها وأقول في سري، عدت الأيام وسافرت أنا فرنسا فترة بعدها جالها هي كمان شغل هناك وعرفت إنها موجودة وكنت عارف إنها في الوقت ده بقت أرملة، وزوجها توفى.

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"لسة زي ما هي حلوة وعنيها بتضوي مع الألوان اللي بتلبسها وأنا كنت برضه لسة بحبها بس مكنش ينفع أتكلم معاها في حاجة"، بهذه العبارة تابع محسن حديثه عن نسرين، بعد لقاءه بها مجددًا بعد وفاة زوجها، "الوقت ده كان والدي تعبان وكان طالب مني دوا معين وكانت نسرين نازلة مصر فقابلتها واستأذنتها أنها تاخد الدوا معاها مصر وبعدين تكلم أخويا يقابلها ويوصل الدوا، أصرت تروح بنفسها لحد عندهم ومحدش يودي الدوا غيرها، عرفت بعدها أن الزيارة بقت اتنين وتلاتة وبقى فيه علاقة بين نسرين ووالدي وولدتي، فترة قصيرة وولدي توفى، أمي مكلمتش حد غير نسرين قالتلها ألحقيني".

وصية والده بزواج محسن من نسرين

جاءت وصية والد محسن قبل وفاته بضرورة زواجه من نسرين، وذكر خلال استضافته: "وصلني الخبر، نزلت مصر ولسه بسلم على أمي وبحضنها لقتها بتقولي أبوك موصي قبل ما يموت إنك تتجوز نسرين، لسة بقولها فيه أيه يا ماما أنا لسة جاي إنتي حتى مقولتليش أزيك، قالتلي هو قالي كده، والدك قال لو كنتي عايزة الواد ابنك حالة يتعدل جوزيه نسرين".

خلال العزاء، فوجئ بوالدته تقول له: "وصية أبوك إنك تتجوز نسرين"، فطلب من والدته أن تؤجل الأمر فترة حتى ينتهي حدادهم على والده، وحتى يكون معه أموال "لأنه كان مفلسا" بحسب تعبيره، ولكن والدته رفضت وفاتحت نسرين في الموضوع فورا، قائلة لها: "المصاب مصابنا ووصية أبوه إنه يتجوزك.. إيه رأيك".

تزوجا بعد أربعين والده

تزوج محسن من نسرين بعد "أربعين" والده مباشرة، بجدعنة والدته، يقول محسن، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، واصفا نسرين بـ"القمر" صاحبة الشخصية القوية، والمختلفة، تحملت المسؤولية في سن مبكرة، وبدأت العمل وعمرها أربع سنوات، وأيضا تزوجت وأصبحت أرملة مبكرا.

تشاركا بعدها في كتابة فيلم "شباب على كف عفريت"، الذي اعتزلت بعده الفن تمامًا عقب ارتدائها للحجاب.​