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احتفلت كيم كارداشيان، نجمة برامج الواقع، بعيد الهالوين هذا العام بشكل مختلف، حيث اقتنصت هي وأطفالها شخصية رسوم متحركة لأحد المسلسلات الشهيرة.
وارتدت كيم زي بيتي رابل في أزرق بدون حذاء وشعر مستعار أسود قصير، لتجسد شخصية بطلة مسلسل الرسوم المتحركة عائلة فلنتستون الذي امتد من عام 1960 حتى عام 1966.
أنا ابنة نجمة برامج الواقع "نورث" فارتدت زي شخصية ويلما، عبارة عن ثوب أبيض مع شعر مستعار أحمر، ووضعت أحمر الشفاة على الرغم من أن والدهما كاني ويست يرفض أن تضع الأطفال الماكياج.
وعاشت "كيم" برفقة زوجها بعض المرح خلال جلسة التصوير، والذي ارتدي زي ديناصور، وهو ما تسبب في ترهيب الصغيرة "تشي" وجعلها تبكي، فاضطرت النجمة للجوء إلى استخدام الفوتوشوب لإخفاء ذلك، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى عائلة فلنتستون.. كيم كارداشيان تحتفل بالهالوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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