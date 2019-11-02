من أصل إيطالي.. ما تريد معرفته عن جبن الموتزاريلا

تعود أصول جبنة الموتزاريلا إلى إيطاليا، ويستخدم اسم "موتزاريلا" لأي نوع من الجبن يتم تصنيعه من خلال اللف ثم القطع، ومن هنا جاءت تسميتها من الإيطالية والتي تعني "يقطع".

كان الإيطاليون يعدون جبنة موتزاريلا التقليدية من حليب الجاموس، لكن مع عدم وجود الكثير من الجاموس لصنع هذا النوع من الأجبان، فإن معظم أجبان موتزاريلا المتوفرة حاليا في الأسواق مصنوعة من حليب البقر.

ومقارنة من الأنواع الأخرى من الأجبان، فإن جبنة موتزاريلا تعد وجبة خفيفة وذات سعرات حرارية قليلة، كما أنها تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ويحتوي 250 جراما من جبنة موتزاريلا على 18 بالمئة من كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسم الإنسان يوميا، كما أنها تحتوي على الفسفور، وهو معدن يسمح للجسم بامتصاص الكالسيوم.