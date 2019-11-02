فيديو.. روبي تشارك محمد رمضان الرقص على نغمات "إنساي"

جمع أحد حفلات العشاء بالتجمع الخامس عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم محمد رمضان، روبي، سلمى أبو ضيف، بسمة بوسيل، والذين تفاعلوا بشدة مع الأغنيات وشاركوا بعضهم البعض بالرقص.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرقص، ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، يوثق تلك الليلة الفنية الخاصة.

بدأ الفيديو برقص بسمة بوسيل على أغنية زوجها تامر حسني "عيش بشوقك"، ثم توالت الرقصات بعد ذلك على أغنيات تامر حسني ومحمد رمضان، حيث شاركت روبي محمد رمضان الرقص على أغنية "إنساي"، وانتهى الفيديو بنغمات أحدث أغنيات رمضان "السلطان".

يذكر أن آخر أغنيات محمد رمضان هي "السلطان" التي صورها بمراكش في المغرب، من إخراج ‏حسام الحسيني وتشاركه بطولة الكليب اليوتيوبر نور ستارز.