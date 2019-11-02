وقعت في ورطة..معلمة أمريكية زودت تلاميذها برقم هاتف خاطئ

زودت معلمة أمريكية، تلاميذها، داخل إحدى مدارس لانكاستر شمالي لوس أنجلوس، برقم هاتف للطوارئ، والذي وضعهم في موقف لا يحسدون عليه، إذ تبين أنه خاطئ، ليكتشفوا لاحقًا الفضيحة المدوية، حيث وجدوا أنفسهم يعانون من حالات نفسية صعبة، ويتحدثون هاتفيا مع موظفات يعملن على "خط ساخن" مخصص للمكالمات الجنسية.

وروت جانين لافيل، وهي والدة إحدى التلميذات لقناة "إيه بي سي" الأمريكية المحلية، بعدما أخبرتها ابنتها عن هذا الخطأ المحرج: "لقد أصبت بالذهول".

كان هذا الرقم جزءا من سلسلة أرقام طوارئ وخدمات أخرى مدونة خلف البطاقات المدرسية الموزعة على التلاميذ في إحدى مدارس لانكاستر شمالي لوس أنجلوس، غير أن المشكلة وقعت بفعل خطأ في أحد أرقام الطوارئ الذي دوّن مكانه رقم مخصص للمحادثات الهاتفية الجنسية، وفقًا لموقع" سكاي نيوز".

وقالت المدرسة في بيان: "لقد جرى إخطارنا بأن بطاقات التلامذة كانت تحمل رقما خطأ الرقم المدوّن على البطاقة مخصص في الواقع للمكالمات الجنسية، وقد جرى جمع البطاقات المدرسية هذه على أن يجري استبدالها سريعا".