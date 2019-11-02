صور.. إيمان العاصي تنشر أهم "سيلفي" في حياتها

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"هو ده أهم سيلفي في حياتي"، عبارة ساخرة كتبتها الفنانة إيمان العاصي، على صورتين شاركتهما مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت إيمان العاصي مرتدية "مايو"، و"كاش مايو"، من اللون الأزرق، ومنقوش بالألوان والترتر، ووضعت مكياج مع تسريحة شعر قصير بسيطة ملمومة، وكتبت في تعليقها، "أهم سيلفي في حياتي سيلفي الأسانسير"، وكانت واقفة أمام المرآة.
هذا التعليق أثار سخرية متابعيها، الذي تفاعلوا معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "بجد مفيش في حياتك صور أهم؟"، وقال آخر، "طب يا بخت الأسانسير عشان مهم".
يذكر أن أحدث أعمال إيمان العاصي هو مسلسل "مملكة إبليس"، بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
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