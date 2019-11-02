فيديو.. أنغام تظهر بصحبة زوجها أحمد إبراهيم في كواليس حفلها الأخير

لم يعد الموزع أحمد إبراهيم كثير الظهور مع زوجته الثانية أنغام مؤخرا، منذ رد زوجته الأاولى ياسمين عيسى، وهجوم نجل أنغام الأكبر الضاري عليه، لكن يبدو أن هذا الأمر بدأ يتغير حيث ظهر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم مع أنغام في كواليس أحدث حفلاتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحمد إبراهيم محتضنا زوجته أنغام، ونشر الفيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت أنغام مرتدية فستان الحفل الذي أحيته بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير.

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وحضرت أنغام الحفل بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومديرة أعمالها راندا رياض، وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان.

وظهرت في الفيديو وهي تحاول التقاط صورا تذكارية مع زوجها.

كانت الفنانة أنغام أعلنت زواجها رسميا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قبل أن تنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى ياسمين عيسى، والتي استمرت عدة أشهر ويعود إبراهيم ليردها إليه مرة أخرى، لكن عمر نجل أنغام الأكبر، أعرب على إنستجرام، عن عدم رضاه عن تلك الزيجة، كما أنه قال إن أحمد إبراهيم ليس زوجا يتمناه لأمه.